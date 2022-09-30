Após 13 horas, BR 101 é liberada em Rio Novo do Sul

Acidente entre carretas deixou trânsito interditado na BR 101, em Rio Novo do Sul

Em Rio Novo do Sul, km393,5 da BR101, pista totalmente liberada. Trânsito fluindo com lentidão devido ao grande número de veículos no local.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu às 6h30 no sentido sul da rodovia e uma pessoa foi encaminhada para um hospital.