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Chuva e acidente

Após 13 horas, BR 101 é liberada em Rio Novo do Sul

A rodovia ficou parcialmente interditada por causa de uma batida envolvendo três carretas que ocorreu às 6h30 da manhã desta sexta-feira (30)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 set 2022 às 20:34

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 20:34

Acidente entre carretas deixa trânsito interditado na BR 101
Acidente entre carretas deixou trânsito interditado na BR 101, em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
A pista da BR 101, no km 393,5, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, foi totalmente liberada na noite desta sexta-feira (30), após ficar mais 12 horas interditada. O motivo foi um acidente envolvendo três carretas que aconteceu nesta manhã.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou a informação às 19h17, pelas redes sociais. Segundo a polícia, o trânsito está fluindo com lentidão devido ao grande número de veículos no local.
Pela manhã, a PRF comunicou que duas pessoas ficaram presas às ferragens. A via chegou a ficar totalmente fechada logo após a batida, mas cerca de três horas depois, por volta de 9h30, trânsito passou a fluir em pare e siga.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu às 6h30 no sentido sul da rodovia e uma pessoa foi encaminhada para um hospital.

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