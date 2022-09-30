Após 13 horas, BR 101 é liberada em Rio Novo do Sul

A pista da BR 101, no km 393,5, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, foi totalmente liberada na noite desta sexta-feira (30), após ficar mais 12 horas interditada. O motivo foi um acidente envolvendo três carretas que aconteceu nesta manhã.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou a informação às 19h17, pelas redes sociais. Segundo a polícia, o trânsito está fluindo com lentidão devido ao grande número de veículos no local.
Pela manhã, a PRF comunicou que duas pessoas ficaram presas às ferragens. A via chegou a ficar totalmente fechada logo após a batida, mas cerca de três horas depois, por volta de 9h30, trânsito passou a fluir em pare e siga.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu às 6h30 no sentido sul da rodovia e uma pessoa foi encaminhada para um hospital.