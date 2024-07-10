Agente de saúde morre em acidente em rodovia de São Gabriel da Palha

Local onde aconteceu o acidente, em São Gabriel da Palha Crédito: Montagem com fotos: Reprodução/Redes Sociais

Uma agente de saúde de 48 anos morreu em um acidente envolvendo a moto em que ela estava pilotando e uma caminhonete na ES 137, na região de Santa Helena, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . Janete Amaral Santos era servidora da prefeitura do mesmo município onde ocorreu a colisão. A prefeitura lamentou a morte dela e decretou luto oficial de três dias.

Segundo a Polícia Militar , uma equipe foi até o local e visualizou a caminhonete no meio da rodovia, no sentido Nova Venécia, e a moto em direção contrária, mas na mesma pista, indicando que houve uma colisão frontal.

A PM informou que Janete estava caída ao chão, inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os procedimentos de primeiros socorros, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Segundo a corporação, o condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou auxílio. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem contou aos policiais que estava seguindo para Nova Venécia , quando a moto, que segundo ele seguia na direção contrária, teria ultrapassado na curva, e ficou de frente para a caminhonete.

O condutor alegou que jogou o veículo para o acostamento e a manobra foi seguida por Janete. Quando o motorista a caminhonete tentou retornar para o centro da pista, houve a colisão frontal no canto direito. Uma testemunha, que estava junto na caminhonete, confirmou o mesmo depoimento do condutor, segundo a corporação.

Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, Janete morava na zona rural do município, numa região conhecida como General Rondon, e trabalhava na Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Boa Vista, no perímetro urbano. Ela estava voltando para casa quando a colisão aconteceu.

O motorista da caminhonete foi encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil foi procurada e informou que a ocorrência está em andamento.

Em nota, a Polícia Científica afirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 11h14, para recolher um corpo de sexo feminino em um hospital localizado no bairro Glória, em São Gabriel da Palha.