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Colisão na ES 137

Agente de saúde morre em acidente em rodovia de São Gabriel da Palha

Janete Amaral Santos, de 48 anos, era servidora pública no município e morreu em colisão entre a moto que ela estava pilotando e uma caminhonete; município decretou luto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 jul 2024 às 13:42

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 13:42

Local onde aconteceu o acidente, em São Gabriel da Palha
Local onde aconteceu o acidente, em São Gabriel da Palha Crédito: Montagem com fotos: Reprodução/Redes Sociais
Uma agente de saúde de 48 anos morreu em um acidente envolvendo a moto em que ela estava pilotando e uma caminhonete na ES 137, na região de Santa Helena, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Janete Amaral Santos era servidora da prefeitura do mesmo município onde ocorreu a colisão. A prefeitura lamentou a morte dela e decretou luto oficial de três dias.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local e visualizou a caminhonete no meio da rodovia, no sentido Nova Venécia, e a moto em direção contrária, mas na mesma pista, indicando que houve uma colisão frontal.
A PM informou que Janete estava caída ao chão, inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os procedimentos de primeiros socorros, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Segundo a corporação, o condutor da caminhonete permaneceu no local e prestou auxílio. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O homem contou aos policiais que estava seguindo para Nova Venécia, quando a moto, que segundo ele seguia na direção contrária, teria ultrapassado na curva, e ficou de frente para a caminhonete.
 O condutor alegou que jogou o veículo para o acostamento e a manobra foi seguida por Janete. Quando o motorista a caminhonete tentou retornar para o centro da pista, houve a colisão frontal no canto direito. Uma testemunha, que estava junto na caminhonete, confirmou o mesmo depoimento do condutor, segundo a corporação.
Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, Janete morava na zona rural do município, numa região conhecida como General Rondon, e trabalhava na Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Boa Vista, no perímetro urbano. Ela estava voltando para casa quando a colisão aconteceu.
O motorista da caminhonete foi encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil foi procurada e informou que a ocorrência está em andamento.
Em nota, a Polícia Científica afirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 11h14, para recolher um corpo de sexo feminino em um hospital localizado no bairro Glória, em São Gabriel da Palha.
Segundo a equipe médica, a vítima teria sofrido um acidente de trânsito. O corpo da vítima, uma mulher de 48 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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