Motorista sem CNH atropela ciclista em Aracruz e foge do local

Uma ciclista ficou ferida após ser atropelada por um carro em um cruzamento no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (9). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não prestou socorro e foi embora do local.
A equipe policial foi até o local do acidente, mas ninguém estava mais lá. Moradores da região contaram como tudo aconteceu. Depois, os militares foram até o hospital para onde a vítima foi levada, com dores nos membros inferiores.
Em seguida, a mãe do motorista também chegou à unidade médica, dizendo estar preocupada com o estado de saúde da mulher atropelada. Perguntada pelos policiais sobre o filho, ela disse não saber onde ele estava e afirmou que não conhecia o modelo do carro dirigido por ele. O nome do condutor não foi divulgado.
Na busca feita no sistema não foi encontrado registro de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o nome do motorista. Ele não foi mais localizado pela PM.
A Polícia Civil foi procurada para informar se há registro de ocorrência do caso em delegacia e se a situação é investigada. A corporação informou, em nota, que nos acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. "A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas", finalizou.