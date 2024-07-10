Motorista sem CNH atropela ciclista em Aracruz e foge do local

Uma ciclista ficou ferida após ser atropelada por um carro em um cruzamento no bairro Vila Nova, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na manhã de terça-feira (9). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , o motorista, que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não prestou socorro e foi embora do local.

A equipe policial foi até o local do acidente, mas ninguém estava mais lá. Moradores da região contaram como tudo aconteceu. Depois, os militares foram até o hospital para onde a vítima foi levada, com dores nos membros inferiores.

Em seguida, a mãe do motorista também chegou à unidade médica, dizendo estar preocupada com o estado de saúde da mulher atropelada. Perguntada pelos policiais sobre o filho, ela disse não saber onde ele estava e afirmou que não conhecia o modelo do carro dirigido por ele. O nome do condutor não foi divulgado.

Na busca feita no sistema não foi encontrado registro de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o nome do motorista. Ele não foi mais localizado pela PM.