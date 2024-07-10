Vídeo mostra guincho caindo em garagem ao prestar socorro em Colatina

Um vídeo mostra o momento em que um caminhão-guincho destruiu um muro e caiu na garagem de uma clínica no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (9). O acidente aconteceu em uma ladeira, quando o veículo tentava resgatar um caminhão-baú que havia subido, mas não conseguia descer pela rua porque a via era estreita.
O local tem movimentação de pedestres e de veículos. Também é possível ver pelas imagens que algumas pessoas no entorno da rua estavam acompanhando a operação e ficaram assustadas quando aconteceu o acidente. Apesar do grande susto, não houve registro de pessoas feridas.
O veículo foi retirado do local ainda na tarde de terça-feira (9). Procurada, a Prefeitura de Colatina informou que a Defesa Civil Municipal não foi acionada para atender a ocorrência.
*Com informações da TV Gazeta Noroeste