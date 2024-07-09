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Que susto!

Guincho vai "socorrer" caminhão e cai em garagem de clínica em Colatina

Veículo foi acionado para ir ao local retirar um caminhão-baú, mas acabou voltando de ré e atingindo o estabelecimento; não houve feridos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

09 jul 2024 às 19:04

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 19:04

Um acidente com um guincho foi registrado na tarde desta terça-feira (9), no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo apurações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, que esteve no local do fato, o guincho foi ao local para retirar um caminhão-baú, que subiu uma ladeira, mas não conseguiu descer pelo fato da rua ser estreita. 
Por ser um veículo longo e por estar em uma ladeira, no momento em que foi retirar o caminhão-baú, o guincho caiu no estacionamento de uma clínica. O muro do estabelecimento ficou destruído. Apesar do susto, não houve feridos. 
Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta

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