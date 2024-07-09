Guincho vai "socorrer" caminhão e cai em garagem de clínica em Colatina

Um acidente com um guincho foi registrado na tarde desta terça-feira (9), no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado. Segundo apurações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, que esteve no local do fato, o guincho foi ao local para retirar um caminhão-baú, que subiu uma ladeira, mas não conseguiu descer pelo fato da rua ser estreita.
Por ser um veículo longo e por estar em uma ladeira, no momento em que foi retirar o caminhão-baú, o guincho caiu no estacionamento de uma clínica. O muro do estabelecimento ficou destruído. Apesar do susto, não houve feridos.
Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta