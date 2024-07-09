Mulher mata homem com facada após tentativa de estupro em São Domingos do Norte

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (9) em uma propriedade localizada na região de Patrimônio de São José do Honorato, zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. De acordo com informações coletadas pela Polícia Militar no local do fato, o indivíduo teria sido morto por volta das 18h da segunda-feira (8) após tentar estuprar a mulher. Ele estaria em posse de uma faca, mas a mulher conseguiu tomar o objeto e o golpeou no pescoço.

A PM foi ao local do homicídio na manhã desta terça-feira (9), onde encontrou o dono da propriedade, além do pai da mulher, que também era funcionário do local. O genitor da suspeita relatou aos policiais que a filha, de 26 anos, contou que um homem estava lhe agredindo ou, possivelmente, tentando estuprá-la, segundo relato do indivíduo aos agentes. O fato motivou que a mulher pegasse o facão que o suspeito portava e ela desferiu um golpe no pescoço dele. Após contar o ocorrido ao pai, a mulher teria fugido do local em uma moto.

Os militares foram levados ao local onde estava o homem, sendo constatado um corte profundo no pescoço. O corpo estava localizado a alguns metros de dois alojamentos, em uma estrada de chão sem saída e que dá acesso ao cafezal. O pai da suspeita disse que a filha morava em um desses alojamentos e o homem no outro, mas desde que a companheira da mulher saiu do local, ela dormia na casa dos pais, próximo à estrada principal, que fica aproximadamente de dois a três quilômetros dos alojamentos. Buscas foram realizadas, mas a mulher não foi localizada.