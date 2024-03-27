Agente comunitária morre após colisão entre carro e moto em Marilândia

Uma servidora municipal de 44 anos morreu após a moto em que ela pilotava colidir em um carro na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). Marilza Bertoldi era agente comunitária e atuava na Secretaria de Saúde do município.
No local do acidente, o condutor do automóvel, um homem de 27 anos, informou à Polícia Militar que estava parado com o veículo no portão da garagem de casa, quando uma moto em alta velocidade colidiu no Toyota Corolla.
Segundo a corporação, Marilza foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ainda com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Em homenagem ao trabalho exercido pela funcionária, a Prefeitura de Marilândia decretou luto oficial de três dias na cidade.
"Marilza Bertoldi, nascida em 30 de setembro de 1979, foi uma agente comunitária que dedicou anos de sua vida ao serviço público, atuando com dedicação e empenho na Secretaria Municipal de Saúde. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento e bem-estar de nossa comunidade", comunicou a prefeitura em nota de pesar emitida em uma rede social.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não houve acionamento para perícia.