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Servidora municipal

Agente comunitária morre após colisão entre carro e moto em Marilândia

Marilza Bertoldi, de 44 anos, atuava na Secretaria de Saúde do município; prefeitura decretou luto oficial de três dias na cidade

Publicado em 27 de Março de 2024 às 18:32

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 mar 2024 às 18:32
Agente comunitária morre após colisão entre carro e moto em Marilândia
Marilza Bertoldi morreu após colisão entre carro e moto na zona rural de Marilândia Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma servidora municipal de 44 anos morreu após a moto em que ela pilotava colidir em um carro na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). Marilza Bertoldi era agente comunitária e atuava na Secretaria de Saúde do município. 
No local do acidente, o condutor do automóvel, um homem de 27 anos, informou à Polícia Militar que estava parado com o veículo no portão da garagem de casa, quando uma moto em alta velocidade colidiu no Toyota Corolla.
Segundo a corporação, Marilza foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ainda com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Em homenagem ao trabalho exercido pela funcionária, a Prefeitura de Marilândia decretou luto oficial de três dias na cidade.
Agente comunitária morre após colisão entre carro e moto em Marilândia
Prefeitura de Marilândia emitiu nota de pesar em uma rede social Crédito: Redes sociais | Prefeitura de Marilândia
"Marilza Bertoldi, nascida em 30 de setembro de 1979, foi uma agente comunitária que dedicou anos de sua vida ao serviço público, atuando com dedicação e empenho na Secretaria Municipal de Saúde. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento e bem-estar de nossa comunidade", comunicou a prefeitura em nota de pesar emitida em uma rede social. 
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não houve acionamento para perícia.

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