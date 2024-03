Adolescente perde controle de carro e causa acidente com feridos em Iconha

Ficaram feridos o jovem de 17 anos e outras quatro pessoas que estavam no carro que ele atingiu – um homem de 42 anos, duas adolescentes de 12 e 13 anos, e uma mulher de 47

Um adolescente de 17 anos causou um acidente que deixou cinco pessoas feridas – ele próprio, que conduzia um Volkswagen Gol, e outras quatro que estavam em um Fiat Pálio atingido por ele. Segundo a Polícia Militar, conforme relatos, ele teria perdido controle da direção do veículo em uma rodovia na localidade de Bom Destino, em Iconha , e bateu no outro carro na tarde de domingo (3).

A Polícia Militar disse que motorista do Pálio, um homem de 42 anos, contou aos militares que trafegava Avenida Danilo Monteiro de Castro com sua família no carro quando o Gol seguiu desgovernado em sua direção, invadindo a contramão, e bateu de frente com o carro dele. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.