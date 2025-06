Norte do ES

Adolescente fica ferida após bater moto em dois carros em Montanha

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), na rodovia ES 130, que liga Montanha a Pinheiros

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida em um acidente envolvendo a moto que pilotava, e dois carros, na manhã desta quarta-feira (18), na rodovia ES 130, na zona rural de Montanha , no Norte do Espírito Santo . A motocicleta usada pela menor teria sido furtada ( leia mais abaixo ), conforme relato de um homem à polícia.>

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para uma ocorrência de trânsito envolvendo carros e uma moto, a equipe encontrou a condutora da motocicleta, de 16 anos, recebendo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Testemunhas relataram que o motorista da caminhonete trafegava na rodovia no sentido a Pinheiros, quando a motocicleta, que seguia no sentido contrário, não conseguiu fazer uma curva e colidiu com a caminhonete e com outro carro. A polícia informou que a adolescente não possuía carteira de habilitação. Ela foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, no município.>