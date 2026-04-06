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Acidentes em BRs deixam 5 mortos no feriadão de Páscoa no ES

Foram registrados 33 acidentes durante o período; 39 pessoas ficaram feridas
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 abr 2026 às 14:21

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 14:21

Cinco pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriadão de Páscoa. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a Operação Semana Santa entre quinta-feira (2) e domingo (5). Durante o período, foram registrados 33 acidentes de trânsito e 39 pessoas ficaram feridas.

Colisões frontais lideram casos graves

A maioria dos acidentes graves e com mortes foi causada por colisões frontais, que têm alto índice de letalidade. De acordo com a corporação, esse tipo de ocorrência está, na maior parte das vezes, relacionado a ultrapassagens indevidas — uma das infrações mais flagradas durante a operação.

Mortes nas BRs 101 e 259

Todas as mortes foram registradas na Região Norte do Espírito Santo. O primeiro acidente fatal foi o atropelamento de um homem de 47 anos na BR 101, em Ibiraçu, na noite de sábado (4). De acordo com a PRF, ele estava a pé quando foi atingido por um veículo. O motorista fugiu sem prestar socorro. A identidade da vítima não foi divulgada.
Já na madrugada de domingo (5), três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na BR 101, em Conceição da Barra. As vítimas que morreram são: Alexandre de Jesus Santos, de 20 anos; Sales de Jesus Fontoura, de 20 anos; e Ana Flávia Pires dos Santos, de 15 anos.
Acidente grave deixa três mortos na BR-101 em Conceição da Barra
Três pessoas morreram em acidente na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: Jota Junior
quinta morte foi registrada na BR 259, em João Neiva, na noite de domingo (5). Outras três pessoas ficam feridas.
Uma vítima morre e outras três ficam feridas em acidente entre três carros em João Neiva
Acidente com morte na BR 259, em João Neiva Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

+ Fiscalização

■ Durante a operação, a PRF fiscalizou 4.144 veículos e registrou 1.394 infrações. As principais irregularidades foram ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança.

■ As equipes também recuperaram quatro veículos com restrição de roubo ou furto e prenderam nove pessoas por diferentes crimes.

■ No combate à embriaguez ao volante, foram realizados 2.307 testes de alcoolemia. A quantidade de resultados positivos não foi divulgada pela corporação. 

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