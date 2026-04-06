Acidentes em BRs deixam 5 mortos no feriadão de Páscoa no ES

■ Durante a operação, a PRF fiscalizou 4.144 veículos e registrou 1.394 infrações. As principais irregularidades foram ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança.



■ As equipes também recuperaram quatro veículos com restrição de roubo ou furto e prenderam nove pessoas por diferentes crimes.



■ No combate à embriaguez ao volante, foram realizados 2.307 testes de alcoolemia. A quantidade de resultados positivos não foi divulgada pela corporação.