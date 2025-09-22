Acidente termina com morte, arma encontrada e fuga de motorista em Linhares

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:04
Um jovem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 na ES 440, em direção a Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 20h de domingo (21). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o veículo capotou e o motorista fugiu sem prestar socorro. Em um pasto perto do local, policiais encontraram um revólver calibre .38 e munições do mesmo calibre.
O rapaz morto na ocorrência foi identificado como João Vitor dos Santos Campos, 24 anos. A vítima ferida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada a um hospital.
O pai de João Vitor contou à reportagem da TV Gazeta Norte que o filho estava bebendo com amigos antes do acidente e que não sabe quem era o motorista. Segundo ele, uma câmera veicular e dois celulares que estavam na caminhonete foram encaminhados à perícia. O homem não quis ser identificado.
A PM informou que a arma e as munições também foram apreendidas. A corporação foi procurada para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência. A reportagem de A Gazeta também demandou as polícias Científica e Civil para saber sobre a perícia e as investigações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o