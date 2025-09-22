Home
Acidente termina com morte, arma encontrada e fuga de motorista em Linhares

Caminhonete capotou na rodovia em direção a Regência, na noite de domingo (21); além das vítimas, policiais localizaram arma de fogo e munições em área próxima ao acidente

Wanessa Scardua

Editora / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:04

João Vitor dos Santos Campos, de 24 anos, morreu em acidente na ES 440, em Regência, Linhares
João Vitor dos Santos Campos, de 24 anos, morreu em acidente na ES 440, em Regência, Linhares Crédito: Acervo familiar

Um jovem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo uma caminhonete Chevrolet S10 na ES 440, em direção a Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 20h de domingo (21). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o veículo capotou e o motorista fugiu sem prestar socorro. Em um pasto perto do local, policiais encontraram um revólver calibre .38 e munições do mesmo calibre.

O rapaz morto na ocorrência foi identificado como João Vitor dos Santos Campos, 24 anos. A vítima ferida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada a um hospital.

O pai de João Vitor contou à reportagem da TV Gazeta Norte que o filho estava bebendo com amigos antes do acidente e que não sabe quem era o motorista. Segundo ele, uma câmera veicular e dois celulares que estavam na caminhonete foram encaminhados à perícia. O homem não quis ser identificado.

A PM informou que a arma e as munições também foram apreendidas. A corporação foi procurada para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência. A reportagem de A Gazeta também demandou as polícias Científica e Civil para saber sobre a perícia e as investigações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

