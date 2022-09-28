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BR 101

Acidente na Serra: caminhão invade concessionária e atinge carros

Muro da loja de veículos foi derrubado e atingiu carros que estavam estacionados
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

28 set 2022 às 16:40

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 16:40

Acidente aconteceu no bairro São Geraldo, na Serra
Caminhão derrubou muro de concessionária e atingiu veículos Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão invadiu uma concessionária às margens da BR 101 e danificou veículos na tarde desta quarta-feira (28). A colisão aconteceu por volta das 15h10, na altura do bairro São Geraldo, na Serra, mas o que provocou o acidente ainda não está esclarecido. Ninguém ficou ferido. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão colidiu contra outros veículos que estavam estacionados no local, além de um semáforo. A corporação afirmou ainda que uma das faixas da rodovia foi fechada para o atendimento da ocorrência, no sentido Serra Sede.
À reportagem de A Gazeta, a concessionária informou que, inicialmente, quatro veículos foram atingidos. Os carros seriam de funcionários da loja. Mais informações não foram repassadas. 
Questionada, a Eco101, que administra a rodovia, detalhou que o acidente ocorreu na altura do km 269. "Devido à ocorrência, os semáforos da região foram danificados. Recursos da concessionária estão no local sinalizando e auxiliando os usuários, e a empresa prestadora de serviço foi acionada para a realização dos reparos necessários", ressaltou a empresa, em nota.
Para atender a ocorrência, foram acionados ambulância, viatura de inspeção e guincho da Eco101, PRF e a Guarda Municipal da Serra.

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