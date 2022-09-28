Acidente na Serra: caminhão invade concessionária e atinge carros

À reportagem de A Gazeta, a concessionária informou que, inicialmente, quatro veículos foram atingidos. Os carros seriam de funcionários da loja. Mais informações não foram repassadas.

Questionada, a Eco101, que administra a rodovia, detalhou que o acidente ocorreu na altura do km 269. "Devido à ocorrência, os semáforos da região foram danificados. Recursos da concessionária estão no local sinalizando e auxiliando os usuários, e a empresa prestadora de serviço foi acionada para a realização dos reparos necessários", ressaltou a empresa, em nota.