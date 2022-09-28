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Família de Viana pede ajuda para encontrar rapaz desaparecido há 8 meses

Michel Xavier Meira da Silva, de 27 anos, morava no bairro Universal, em Viana; mãe dele sobrevive à base de remédio e pede ajuda para encontrar o filho
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 set 2022 às 17:01

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 17:01

Michel Xavier Meira da Silva, de 27 anos, está desaparecido desde janeiro de 2022
Michel Xavier Meira da Silva, de 27 anos, está desaparecido desde janeiro de 2022 Crédito: Acervo familiar | Montagem A Gazeta
Há cerca de oito meses, Michel Xavier Meira da Silva é procurado pela família. O homem, de 27 anos, desapareceu em janeiro deste ano, após sair da casa em que morava, no bairro Universal, em Viana. Segundo familiares, ele tem problemas psiquiátricos e não dá notícia desde o desaparecimento.
Vendedora de picolé, Maria José Pinto é mãe do rapaz e diz estar à base de medicamentos para suportar a situação. "Ele toma remédio para a cabeça, mas surtou, saiu correndo e não voltou mais. Eu não estou conseguindo trabalhar direito. Tudo o que eu pude fazer, eu já fiz", desabafa.
"Estou sofrendo demais, pensando nesse menino. Nem sei mais se o meu filho está vivo"
Maria José Pinto - Vendedora de picolé
Durante os últimos meses, ela e a família já procuraram em diversos lugares por Michel – sem sucesso. "Nós fizemos boletim de ocorrência, recolhemos material para exames de DNA no Departamento Médico Legal (DML), fomos em Vitória com a foto dele... mas nenhuma notícia", relembra.
Nascidos em Minas Gerais, eles se mudaram para o Espírito Santo no início deste ano, pouco antes do desaparecimento. "Naquele dia, ele estava com camisa amarela, bermuda com listras brancas e cinzas, e um boné vermelho do São Paulo. Mas essa roupa nem deve existir mais", comenta.
Segundo Maria José, o filho caçula tem tatuagens nos dedos das duas mãos e uma meia-lua tatuada em um dos braços. "Ele tem cabelos e olhos castanhos, mais de 1,70 metro de altura e algumas falhas (de cabelo) na parte de trás da cabeça. Além de uma cicatriz pequena no queixo", detalha.

Atualização

08/02/2023 - 5:20
Na tarde desta quarta-feira (8), a irmã de Michel informou à reportagem que o irmão foi encontrado por policiais debaixo de uma ponte, localizada próxima à rodoviária central do Rio de Janeiro. Michel já está em casa e passa bem. 

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