Família de Viana pede ajuda para encontrar rapaz desaparecido há 8 meses

Há cerca de oito meses, Michel Xavier Meira da Silva é procurado pela família. O homem, de 27 anos, desapareceu em janeiro deste ano, após sair da casa em que morava, no bairro Universal, em Viana. Segundo familiares, ele tem problemas psiquiátricos e não dá notícia desde o desaparecimento.
Vendedora de picolé, Maria José Pinto é mãe do rapaz e diz estar à base de medicamentos para suportar a situação. "Ele toma remédio para a cabeça, mas surtou, saiu correndo e não voltou mais. Eu não estou conseguindo trabalhar direito. Tudo o que eu pude fazer, eu já fiz", desabafa.
"Estou sofrendo demais, pensando nesse menino. Nem sei mais se o meu filho está vivo"
Durante os últimos meses, ela e a família já procuraram em diversos lugares por Michel – sem sucesso. "Nós fizemos boletim de ocorrência, recolhemos material para exames de DNA no Departamento Médico Legal (DML), fomos em Vitória com a foto dele... mas nenhuma notícia", relembra.
Nascidos em Minas Gerais, eles se mudaram para o Espírito Santo no início deste ano, pouco antes do desaparecimento. "Naquele dia, ele estava com camisa amarela, bermuda com listras brancas e cinzas, e um boné vermelho do São Paulo. Mas essa roupa nem deve existir mais", comenta.
Segundo Maria José, o filho caçula tem tatuagens nos dedos das duas mãos e uma meia-lua tatuada em um dos braços. "Ele tem cabelos e olhos castanhos, mais de 1,70 metro de altura e algumas falhas (de cabelo) na parte de trás da cabeça. Além de uma cicatriz pequena no queixo", detalha.
Atualização
08/02/2023 - 5:20
Na tarde desta quarta-feira (8), a irmã de Michel informou à reportagem que o irmão foi encontrado por policiais debaixo de uma ponte, localizada próxima à rodoviária central do Rio de Janeiro. Michel já está em casa e passa bem.