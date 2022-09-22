Jovem mineiro desaparece após viagem de carro para Vitória

Pedro Henrique Lima Alves, de 24 anos, está desaparecido desde o dia 10 de setembro, em Vitória Crédito: Acervo familiar

Natural de Minas Gerais , o jovem Pedro Henrique Lima Alves, de 24 anos, desapareceu após viajar para a cidade de Vitória , no Espírito Santo . A família não tem notícias dele desde o último dia 10 de setembro. Ele é pai de duas crianças pequenas e trabalha como comprador e vendedor de ouro.

Auxiliar administrativa, a esposa Tamara Mateus de Freitas Medeiros foi a última a falar com ele, na tarde do sábado (10). "Conversamos até 12h45. Ele estava tranquilo, normal. Às 13h, o telefone dele já estava desligado. Depois disso, ele não entrou nas redes sociais e não tivemos mais contato", disse.

Segundo ela, o marido chegou a sofrer um acidente de carro no caminho para Vitória, onde chegou no dia 7 de setembro. Na Capital capixaba, ele ficava na casa de um amigo, localizada no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. É dessa residência que ele teria saído antes de desaparecer.

Segundo a família, esta é a aparência atual de Pedro Henrique Lima Alves, de 24 anos Crédito: Acervo familiar

Mãe do jovem, Flaviane Aparecida Pereira contou que Pedro Henrique tem pele branca, cabelos e olhos castanhos, mais de 1,70 m de altura e usa cavanhaque. "Ele tem muitas tatuagens. Nos braços, ele tem um Mickey e uma caveira. Se não me engano, ele tem um leão na panturrilha também", descreveu.

Junto da esposa, ele tem dois filhos: um menino de dez anos e uma menina recém-nascida, de apenas 23 dias. "Já registramos boletim de ocorrência e estamos colocando a foto dele nas redes sociais, mas não temos informação nenhuma. Estamos desesperados", desabafou Flaviane.

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Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas está investigado o caso e tenta localizar o jovem. "Informações que possam auxiliar no trabalho podem ser passadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia (181) e pelo telefone (27) 3137-9065", orientou.