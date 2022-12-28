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Acidente na BR 101: carreta tomba e desodorantes são saqueados no ES

Veículo fazia o transporte de cargas de desodorantes, e parte foi saqueada por populares, segundo a PRF

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 15:09

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 dez 2022 às 15:09
Carreta tomba e parte da carga é saqueada em Atílio Vivácqua
Carreta tombada às margens da BR 101 Crédito: Divulgação | PRF
Uma carreta tombou no quilômetro 427 da BR 101, em Atílio Vivácqua,  Sul do Espírito Santo, no início na tarde desta quarta-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos, mas parte da carga de desodorante foi saqueada.
O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção para atendimento.
Inicialmente, não houve interdição de rodovia. No entanto, a PRF disse que, por volta das 14h30, uma das pistas precisou ser interditada para destombamento do veículo. Às 16h20, a rodovia foi totalmente liberada.
Carreta tomba e parte da carga é saqueada em Atílio Vivácqua
Interior do baú onde a carga de desodorantes estava Crédito: Divulgação | PRF

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