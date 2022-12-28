Acidente na BR 101: carreta tomba e desodorantes são saqueados no ES

O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção para atendimento.

Inicialmente, não houve interdição de rodovia. No entanto, a PRF disse que, por volta das 14h30, uma das pistas precisou ser interditada para destombamento do veículo. Às 16h20, a rodovia foi totalmente liberada.