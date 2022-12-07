Acidente interdita totalmente a BR 101 em Ibiraçu

Um acidente envolvendo dois caminhões no km 224 da BR 101, em Ibiraçu, deixou o trânsito complicado na região na tarde desta quarta-feira (7). Pelo menos uma pessoa ficou ferida, e foi encaminhada a um hospital. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada no trecho, mas foi liberada às 20h50.
Por volta das 19h da noite desta quarta, a Eco101 informou, em nota, que o trânsito no trecho estava fluindo em pare e siga.
A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. A reportagem demandou sobre a dinâmica do acidente. O texto será atualizado, quando houver retorno.