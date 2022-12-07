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Fabricação caseira

Dupla que produzia e fornecia armas para o tráfico é presa em Cariacica

Cada arma era vendida por cerca de R$ 3 mil, segundo a Polícia Civil. Os suspeitos ainda possuíam um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas no Estado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 dez 2022 às 16:31

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 16:31

Material apreendido com homens investigados por fabricação e venda de armas em Cariacica
Com a dupla, a polícia apreendeu munições armas e moldes para a fabricação de armas, que eram vendidas ao tráfico  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dois homens, de 21 e 22 anos, que produziam e vendiam armas de fogo para criminosos do município de Cariacica foram presos na última terça-feira (6). Além de possuírem um molde de pistola para fabricar o armamento, comercializado por R$ 3 mil cada, eles mantinham um caderno com anotações sobre a movimentação do tráfico de drogas no Estado. 
A prisão aconteceu durante uma operação policial da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Segundo o delegado Eduardo Khaddour, os suspeitos já eram investigados pela Polícia Civil. A identidade deles não foi revelada.
“Chegou a nós a informação de que os detidos seriam os fornecedores de alguns grupos criminosos que atuam em Cariacica e entramos em ação. Nessa terça-feira (06), recebemos informações sobre a localização deles e seguimos até o local indicado, onde conseguimos capturá-los”, relatou o titular da DHPP.
Dupla que produzia e fornecia armas para o tráfico é presa em Cariacica

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Após buscas na região, policiais localizaram os homens. Com eles, foram encontrados um revólver calibre .38, 11 munições calibre .38, duas buchas de maconha, 507 pedras de crack, materiais de fabricação de armas de fogo, duas capas de colete balístico, duas balaclavas, um rádio comunicador, uma motocicleta com restrição de roubo e o caderno com as anotações. 
Os homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

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