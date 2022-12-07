Acidente interdita parte da ES 357, rota alternativa à BR 259 em Colatina

Carreta ocupa uma pista inteira e deixa o trânsito em pare e siga na ES 357 Crédito: Alessandro Bacheti

Um acidente envolvendo uma carreta interdita parcialmente a ES 357, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (7). A rodovia – que é utilizada como rota alternativa à interdição total da BR 259 em Baunilha, no município – está com trânsito em pare e siga. O veículo estava transportando 43 mil litros de álcool e ocupa uma faixa inteira.

Ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o motorista da carreta contou que havia saído de São Mateus e seguia para Vitória. Segundo o condutor, o trânsito estava lento e, por isso, ele precisou parar em um trecho de subida, mas o veículo perdeu o freio e voltou de ré, colidindo no acostamento. Com o impacto, o tanque tombou. O acidente aconteceu por volta de 2h e ninguém ficou ferido.

O trânsito deve ficar com a interdição parcial até que a carga seja transferida para outra carreta, que vem da Bahia. Existe a possibilidade de a rodovia ser totalmente interditada durante a tarde desta quarta-feira para destombar a carroceria. Ainda não há previsão para que a via seja totalmente liberada.

Por conta da interdição do km 36 da BR 259, em Baunilha, Colatina, causada pelo desmoronamento de parte do acostamento dos dois lados da via, a ES 357 é a alternativa utilizada por motoristas que precisariam seguir pela rodovia federal.

VAZAMENTO DA CARGA