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Colisão

Acidente interdita parcialmente a BR 262, na Região Serrana do ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas com lesões de gravidade média
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2022 às 14:14

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 14:14

Acidente deixou pelo menos dois feridos na BR 262
Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 262 Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na BR 262, altura do quilômetro 75, em Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tiveram lesões de gravidade média. 
A PRF informou que o acidente aconteceu às 12h50. A pista chegou a ficar parcialmente interditada, mas foi liberada às 13h55. 
Corpo de Bombeiros esteve na região para socorrer os feridos. A PRF não detalhou como a colisão aconteceu, mas disse que um veículo Toyota Bandeirante, uma carreta e um caminhão eram os três envolvidos no acidente.

Atualização

25/10/2022 - 3:30
A Polícia Rodoviária Federal deu detalhes sobre os veículos envolvidos e o estado de saúde das vítimas. O texto foi atualizado.

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