Acidente interdita parcialmente a BR 262, na Região Serrana do ES

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na BR 262, altura do quilômetro 75, em Victor Hugo, distrito de Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tiveram lesões de gravidade média.
A PRF informou que o acidente aconteceu às 12h50. A pista chegou a ficar parcialmente interditada, mas foi liberada às 13h55.
Atualização
25/10/2022 - 3:30
A Polícia Rodoviária Federal deu detalhes sobre os veículos envolvidos e o estado de saúde das vítimas. O texto foi atualizado.