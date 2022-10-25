Homem é espancado, tem pernas quebradas e é abandonado em mata de Cariacica

Homem é espancado, tem as pernas quebradas e fica dias em mata de parque em Cariacica, ES Crédito: Luciney Araújo

Um homem de 35 anos foi espancado, teve as pernas quebradas e ficou dois dias abandonado, em área de mata, no alto de um parque, em Nova Brasília, em Cariacica.

A vítima foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal nesta segunda-feira (24) após um morador da região ouvir os gritos de socorro e acionar as autoridades.

"No local, os militares encontraram a equipe do Samu e uma guarnição da Guarda Municipal de Cariacica, que relataram que havia um homem caído com ferimento na perna, em uma área de mata e de difícil acesso. A vítima já tinha sido imobilizada pela equipe do Samu, de modo que os militares providenciaram um sistema de descida controlada utilizando cordas e outros equipamentos, para retirar a vítima do local e, em seguida, deixaram o ferido aos cuidados do Samu", informou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência. O homem contou a policiais militares que estava alcoolizado quando foi agredido por cerca de três pessoas e abandonado no local há dois dias.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem, que não teve o nome divulgado.