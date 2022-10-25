Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é espancado, tem pernas quebradas e é abandonado em mata de Cariacica

Vítima disse a policiais que foi espancada por três pessoas e abandonada no local. Homem foi resgatado porque um morador da região ouviu os gritos de socorro e acionou as autoridades

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2022 às 12:41
Homem é espancado, tem as pernas quebradas e fica dias em mata de parque em Cariacica, ES
Homem é espancado, tem as pernas quebradas e fica dias em mata de parque em Cariacica, ES Crédito: Luciney Araújo
Um homem de 35 anos foi espancado, teve as pernas quebradas e ficou dois dias abandonado, em  área de mata, no alto de um parque, em Nova Brasília, em Cariacica.
A vítima foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal nesta segunda-feira (24) após um morador da região ouvir os gritos de socorro e acionar as autoridades.
"No local, os militares encontraram a equipe do Samu e uma guarnição da Guarda Municipal de Cariacica, que relataram que havia um homem caído com ferimento na perna, em uma área de mata e de difícil acesso. A vítima já tinha sido imobilizada pela equipe do Samu, de modo que os militares providenciaram um sistema de descida controlada utilizando cordas e outros equipamentos, para retirar a vítima do local e, em seguida, deixaram o ferido aos cuidados do Samu", informou o Corpo de Bombeiros.
A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência. O homem contou a policiais militares que estava alcoolizado quando foi agredido por cerca de três pessoas e abandonado no local há dois dias.
Após o resgate, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage.
Não há informações sobre o estado de saúde do homem, que não teve o nome divulgado.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados