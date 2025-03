Em Cariacica

Acidente grave entre carro e caminhões deixa um morto na Rodovia do Contorno

Engavetamento envolveu dois caminhões-baús e um carro, que ficou prensado entre os dois veículos maiores; colisão gerou grande engarrafamento

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

Um grave acidente na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (20), resultou na morte de um homem e causou a interdição total do trânsito na região. O engavetamento envolveu dois caminhões-baús e um carro de passeio, prensado entre os dois veículos maiores. A colisão ocorreu no km 294 da rodovia federal, já no bairro Mucuri, no sentido Cariacica-Viana, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Outras duas pessoas, também não identificadas, ficaram feridas e foram socorridas. Uma delas é o motorista do caminhão que bateu atrás do carro. Ele ficou preso às ferragens da cabine do veículo.

⚠️ Atenção, motoristas! ? Em Cariacica-ES, no km 294 da BR-101 (contorno), sentido crescente, a rodovia está totalmente interditada devido a um acidente com óbito. ? — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) March 20, 2025

Equipes da Ecovias 101, Samu/192 e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local, realizando os procedimentos de resgate e apoio aos envolvidos. A pessoa que morreu foi identificada no local e dirigia o automóvel que ficou entre os caminhões. Os demais feridos foram encaminhadas para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves.

Engavetamento entre dois caminhões e carro de passeio deixa um morto e um ferido. (Daniel Marçal)

O trânsito na região segue interrompido, enquanto as autoridades realizam os trabalhos de apuração das causas do acidente e a remoção dos veículos envolvidos. A PRF informa que mais detalhes sobre o acidente serão divulgados à medida que as investigações avancem.

A reportagem solicitou mais informações sobre o acidente à Polícia Civil e Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia federal no Estado.

