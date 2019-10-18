Home
Central de Trânsito
Acidente envolvendo três veículos complica trânsito na Fernando Ferrari

Segundo testemunhas,  motorista de caminhão não respeitou o semáforo em um cruzamento e atingiu um táxi. Na sequência, outro veículo também foi atingido

José Carlos Schaeffer

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 07:10

 - Atualizado há 6 anos

Acidente deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari Crédito: José Carlos Schaeffer

Uma colisão envolvendo um táxi, um Nissan Versa e um caminhão deixa o trânsito congestionado para quem segue pela Reta do Aeroporto, no sentido Vitória. O acidente aconteceu por volta de 5h30 desta sexta-feira (17), na altura do antigo terminal de passageiros do Aeroporto, já na Avenida Fernando Ferrari.

Segundo testemunhas, o táxi estava parado no semáforo quando um caminhão bateu atrás dele, lançando o veiculo em direção ao semáforo do sentido oposto. Em seguida, o Nissan Versa também acabou envolvido no acidente.  Em seguida, o caminhão atingiu um poste. Após o acidente, o motorista do caminhão abandonou o veículo no local.

O motorista do táxi ,  Paulo Silva Santiago, ficou desacordado após a batida e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Minutos depois, o homem se recuperou e, consciente, aguardou a chegada da ambulância do Samu e foi levado para o Hospital São Lucas, na Capital. 

Segundo o motorista de aplicativo Leonardo Augusto dos Santos, de 22 anos, que estava no Nissan Versa, o motorista do caminhão deixou o local com medo de ser linchado.

"Depois de ser atingido pelo caminhão, o taxista bateu no poste e atingiu meu carro. O motorista do caminhão se evadiu do local com medo de ser linchado, mas uma pessoa da empresa para qual ele trabalha esteve no local para dar suporte para a gente", disse.   

Os carros estão ocupando a faixa da esquerda no sentido Vitória. Para fugir do congestionamento, a Guarda de Trânsito de Vitória orienta que os motoristas sigam pela Avenida Norte Sul.

