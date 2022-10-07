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Interdição total

Acidente envolvendo três carretas interdita BR 101 em Anchieta

Pista foi fechada para a remoção dos veículos envolvidos na batida registrada na tarde desta sexta-feira (07); uma pessoa foi socorrida com ferimentos

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 17:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 out 2022 às 17:39
Um acidente envolvendo três carretas interditou totalmente a BR 101, no km 350, em Anchieta, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (07), e uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Equipes da concessionária que administra a via e da PRF atuam no local e fazem a remoção dos veículos acidentados.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 15h10, no sentido sul da pista. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, viatura de inspeção e guinchos leve e pesado, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A PRF comunicou que a vítima está em estado de gravidade média. Ela foi socorrida pela Eco101 e levada para o Hospital São Lucas em Vitória.
Mais informações em instantes.

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