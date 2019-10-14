Acidente entre três carros deixa feridos e mata cachorros em Colatina

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 22:40
Mais de cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre três carros, na noite desta segunda-feira (14), na rodovia Gether Lopes de Farias, em Colatina. Dois cachorros que estavam em um dos veículos morreram no local. Segundo a polícia, dois homens ficaram presos às ferragens e foram socorridos para um hospital da região.
De acordo com o sargento Negrelli, da 3ª Companhia Independente de Bombeiros, de Colatina. Ele destacou que a equipe foi acionada por volta das 19h30, no trecho conhecido com Reta Grande.
“Quando chegamos lá, constatamos a colisão com três veículos, um Ford Ka, um Fox e um Chevette. Foi o Chevette que causou a colisão dos veículos”, disse o sargento.
Negrelli informou que os carros Ford Ka e o Volkswagen Fox seguiam de Colatina para São domingo, já o Chevette fazia o caminho contrário, quando invadiu a contramão e atingiu os dois carros.
“O motorista do Chevette e a pessoa que estava no banco de trás ficaram presos às ferragens e os cachorros morreram. A terceira pessoa e as vítimas dos outros carros tiveram ferimentos leves”, contou.
O sargento disse ainda que não sabe o que pode ter causado o acidente. “Não sabemos se foi imprudência ou imperícia”, destacou.
Ele disse ainda que, apesar do veículo Ford Ka ter tombado na pista com o impacto da batida, a pessoa não ficou ferida.
A equipe não soube informar o estado de saúde das vítimas.
