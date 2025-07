Estradas

Acidente entre motos mata uma pessoa em Pancas, no ES

Homem de 59 anos foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital; no outro veículo estavam um pai com o filho na garupa

Publicado em 1 de julho de 2025 às 13:02

Local onde aconteceu acidente fatal Crédito: Redes sociais

Um acidente entre duas motos matou um homem de 59 anos em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30). A colisão ocorreu na estrada para Lajinha, e, segundo a Polícia Militar, na outra motocicleta estavam um pai e filho — que foram levados para o Hospital Silvio Avidos na cidade de Colatina. Em relato aos policiais, o homem de 46 anos alegou que o outro veículo teria saído de uma estrada lateral e entrado na frente da moto dele.>

O homem de 59 anos também foi levado ao mesmo hospital das outras vítimas, mas acabou morrendo. A perícia da Polícia Científica informou que foi acionada para buscar o corpo na manhã desta terça-feira (1º). O nome da vítima não foi divulgado. >

