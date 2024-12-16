Acidente entre carro e moto mata duas pessoas em Linhares

À esquerda, Márcio. À direita, Edinaldo. Os dois morreram no local do acidente Crédito: Redes sociais

Um acidente entre uma moto e um carro matou duas pessoas na ES 440, na altura do distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na motocicleta e foram identificadas como: Márcio Rogério Roni, de 54 anos, e Edinaldo Rodrigues Gomes, de 41.

No local do acidente estava um homem que se apresentou à PM como passageiro e proprietário do automóvel envolvido, mas afirmou que havia deixado um outro indivíduo dirigir e que o colega fugiu após a colisão. O homem precisou de atendimento médico e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Geral de Linhares (HGL).

A Polícia Científica informou que foi acionada por volta das 20h40 para a remoção dos corpos, que foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.