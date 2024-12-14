Acidente com carro, bicicleta e moto tem 2 feridos na Rodovia do Sol

Um carro atropelou uma ciclista na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, no sentido Praia de Itaparica. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (14), quando a vítima estava de bicicleta, parada no canteiro central, onde há faixa zebrada, aguardando para atravessar. Após o atropelamento, o condutor parou o Honda Fit para prestar socorro. Nesse momento, um motociclista que seguia no mesmo sentido acabou colidindo com a traseira do automóvel.
O motociclista sofreu fratura exposta e foi encaminhado para um hospital. A ciclista atingida é a psicóloga Paula Figueira, que contou à reportagem da TV Gazeta que aguardava a passagem de veículos quando a roda da bicicleta foi atingida pelo carro.
“Eu rodei no ar e cheguei a ver o céu, depois caí no chão. Eu sou triatleta e pedalo aqui há 10 anos, e isso nunca havia acontecido. Sou muito cautelosa, eu conheço as leis de modificação. O que eu estava fazendo é o que está dentro da lei. Eu estava parada com o pé no chão, então acredito que, nesse caso, eu sou uma pedestre”, desabafou a ciclista. Apesar do susto, Paula disse que teve apenas ferimentos leves.
Em entrevista à TV Gazeta, o condutor do veículo, Vinicius Fontes, que é gerente de automotivos, explicou que tudo ocorreu por falta de visibilidade. Ele seguia para Guarapari na faixa da esquerda quando outro carro o ultrapassou.
“Eu vinha na faixa dupla, do lado da esquerda e entrando pela faixa central da Rodovia do Sol. Quando o carro da esquerda acelerou para passar o carro da minha frente, o que estava na minha frente reduziu e eu fui tirar para não bater na traseira dele. Aí estavam os três ciclistas parados no canteiro central. E isso eu tentei ainda tirar deles, só que não deu. Depois o motociclista, acho que foi olhar o acidente, e bateu”, contou o gerente de automotivos.
Conforme apuração da TV Gazeta, o condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. No entanto, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Já o motociclista estava com o licenciamento atrasado, e a esposa dele foi retirar o automóvel após regularizar a situação.
Segundo a Polícia Militar, a ciclista negou atendimento médico no local e informou que posteriormente iria buscar socorro por meios próprios. Uma das pistas da via marginal, sentido Vila Velha, precisou ser interditada, mas o trânsito já está normalizado, conforme a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta
Atualização
14/12/2024 - 3:00
Esta reportagem foi atualizada com notas enviadas pela Polícia Militar e pela Ceturb-ES.