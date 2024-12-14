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Rodovia do Contorno

Perseguição a caminhonete roubada termina com tiros em Cariacica

Advogado da família que estava no carro afirma que cliente comprou veículo por R$ 220 mil por intermédio de um amigo; Polícia Civil diz que dono do carro registrou que veículo foi roubado

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 09:32

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 dez 2024 às 09:32
Uma perseguição policial a uma caminhonete com restrição de roubo na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Brasília, em Cariacica, terminou com tiros na última sexta-feira (13). Um pneu e a lataria do veículo foram atingidos por disparos. Os ocupantes, um casal e uma senhora, afirmaram aos agentes da Polícia Militar terem comprado o automóvel por R$ 220 mil.
Em conversa com o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a defesa da família, o advogado Fábio José Sarnento Araújo, disse que a motorista ficou assustada. Por isso ela continuou dirigindo, mesmo com a ordem de parada da Polícia Militar.
O advogado contou ainda que o veículo teria sido comprado por seu cliente com a ajuda de um amigo, que ele conhece há 20 anos. O conhecido atuou como intermediador, indo até buscar a caminhonete com o vendedor e entregado ao marido da motorista que foi parada na Rodovia do Contorno.
Porém, de acordo apuração da TV Gazeta com a Polícia Civil, o verdadeiro proprietário da caminhonete registrou uma ocorrência informando que o carro havia sido roubado. A reportagem tenta localizar o dono do veículo. O espaço segue aberto para ele se manifestar.
A Polícia Civil informou que a suspeita, de 39 anos, conduzida à Delegacia Regional de Cariacica, assinou um termo circunstanciado (TC) por desobediência e exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal Brasileiro, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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