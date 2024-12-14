Aluna confunde pedais e causa acidente em prova do Detran|ES na Serra

"O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que uma candidata à Habilitação perdeu o controle do carro durante a etapa de baliza em prova prática de direção veicular no município da Serra e colidiu em dois carros de autoescolas, que aguardavam na fila para fazer a prova, na manhã deste sábado (14). Imediatamente, o Samu, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para efetuar o atendimento.

O Órgão acrescenta que não há registro de ferimentos graves, a candidata estava fazendo o uso correto do cinto de segurança e isso a protegeu. Nenhum dos examinadores do Detran|ES e instrutores das autoescolas se feriram. Após a liberação da área, os demais candidatos foram questionados se gostariam de fazer a prova, e aqueles que quiseram, seguiram com a programação normal.

Aqueles que optaram por não fazer terão suas provas práticas de direção veicular remarcadas para os primeiros meses de 2025. O Detran|ES esclarece que todos os procedimentos de exames de trânsito seguem as normativas nacionais e também por Instrução de Serviço específica do Detran|ES, em que dizem não ser obrigatória a presença de examinador no veículo durante a baliza. O órgão explica ainda que não cabe lavratura de auto de infração ou quaisquer outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para esse tipo de caso."