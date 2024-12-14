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Carro tombou

Aluna confunde pedais e causa acidente em prova do Detran|ES na Serra

Veículo que a aluna dirigia atingindo outro carro de autoescola, em marcha-ré, e tombou após o acidente; ela teve ferimentos no braço e foi levada para um hospital

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 12:31

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 dez 2024 às 12:31
Uma aluna se confundiu com os pedais do carro quando estava fazendo a prova de direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e causou um acidente em Barcelona, na Serra, na manhã deste sábado (14). Ela estava realizando o teste da baliza quando, ao invés de pisar na embreagem, pisou no acelerador com o carro na marcha-ré. O veículo acabou voltando cerca de 100 metros e colidindo com outros dois carros de autoescola, que aguardavam na fila.
Conforme apuração da repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, o carro acabou tombando após a batida. A aluna, que não foi identificada, ficou presa dentro do veículo e sofreu ferimentos no braço. O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas ela não ficou presa as ferragens, a equipe não precisou atuar.
Imagens feitas por testemunhas mostram o carro virado com pessoas em volta tentando ajudar. Já o automóvel atingido ficou com a frente amassada. A mulher recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas estava consciente e lúcida.
O instrutor de autoescola Adinaldo Felipe Dalial presenciou o acidente e disse que foi um grande susto. “Ouvi o barulho do carro, um barulho diferente. E aí eu me levantei e vi o carro vindo na nossa direção. Eu pedi para o pessoal sair e me escondi atrás do poste perto”, contou.

Aluna pisa no pedal errado durante prova do Detran ES e bate em outro carro.

Outros alunos revoltados

Com o susto da colisão, algumas pessoas que estavam no local para fazer a prova ficaram abaladas e preferiram remarcar o teste. Porém, como o processo para conseguir a CNH estava vencendo para uma quantidade de alunos, eles precisaram fazer toda a avaliação ainda neste sábado.
Conforme apuração da TV Gazeta, quem estava na última chance para realizar a prova do Detran|ES chegou a conversar com os avaliadores para remarcar, já que era uma situação incomum. Entretanto, nenhum acordo foi feito. Uma das jovens que estava nessa situação, acabou reprovando, e outra desistiu devido ao nervosismo.

Nota na íntegra do Detran|ES

"O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que uma candidata à Habilitação perdeu o controle do carro durante a etapa de baliza em prova prática de direção veicular no município da Serra e colidiu em dois carros de autoescolas, que aguardavam na fila para fazer a prova, na manhã deste sábado (14). Imediatamente, o Samu, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para efetuar o atendimento.
O Órgão acrescenta que não há registro de ferimentos graves, a candidata estava fazendo o uso correto do cinto de segurança e isso a protegeu. Nenhum dos examinadores do Detran|ES e instrutores das autoescolas se feriram. Após a liberação da área, os demais candidatos foram questionados se gostariam de fazer a prova, e aqueles que quiseram, seguiram com a programação normal.
Aqueles que optaram por não fazer terão suas provas práticas de direção veicular remarcadas para os primeiros meses de 2025. O Detran|ES esclarece que todos os procedimentos de exames de trânsito seguem as normativas nacionais e também por Instrução de Serviço específica do Detran|ES, em que dizem não ser obrigatória a presença de examinador no veículo durante a baliza. O órgão explica ainda que não cabe lavratura de auto de infração ou quaisquer outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para esse tipo de caso."

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