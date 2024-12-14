Acidente com caminhão interdita trecho da BR 101 no Sul do ES

BR 101 sul fica parcialmente interditada após acidente com caminhão Crédito: Divulgação|PRF

Um acidente envolvendo um caminhão, registrado na madrugada deste sábado (14) em Rio Novo do Sul, no km 389 da BR 101, no Sul do Espírito Santo, deixou o trecho da rodovia parcialmente interditado. Ninguém se feriu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para ocorrência, não divulgou a dinâmica do que aconteceu.

A Eco 101, concessionária que administra a BR 101, informou que a ocorrência foi registrada às 3h03. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, ambulância e guincho), além da PRF. Não houve feridos.