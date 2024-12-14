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Rio Novo do Sul

Acidente com caminhão interdita trecho da BR 101 no Sul do ES

Ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (14) no km 389 da rodovia, e não deixou feridos

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 09:18

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

14 dez 2024 às 09:18
BR 101 sul fica parcialmente interditada após acidente com caminhão
BR 101 sul fica parcialmente interditada após acidente com caminhão Crédito: Divulgação|PRF
Um acidente envolvendo um caminhão, registrado na madrugada deste sábado (14) em Rio Novo do Sul, no km 389 da BR 101, no Sul do Espírito Santo, deixou o trecho da rodovia parcialmente interditado. Ninguém se feriu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para ocorrência, não divulgou a dinâmica do que aconteceu.
A Eco 101, concessionária que administra a BR 101, informou que a ocorrência foi registrada às 3h03. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, ambulância e guincho), além da PRF. Não houve feridos.
O trânsito estava fluindo em sistema pare e siga no local até a última atualização desta matéria, e a ocorrência estava em andamento.

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