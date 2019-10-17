Praia de Camburi

Acidente entre carro e moto deixa feridos em Vitória

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 18:36 - Atualizado há 6 anos

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou foi dois feridos- motociclista e carona - na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A colisão aconteceu por volta das 17h30 desta quinta-feira (17), próximo à Praia de Camburi.

As vítimas foram socorridas pela ambulância do Samu, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Apesar do ocorrido, não houve interdições no trânsito.

