Acidente entre carro e moto deixa feridos em Vitória

As vítimas foram socorridas pela ambulância do Samu, mas não há informações sobre o estado de saúde delas

Karen Benicio

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 18:36

 - Atualizado há 6 anos

Acidente entre carro e moto deixa feridos em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou foi dois feridos- motociclista e carona - na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A colisão aconteceu por volta das 17h30 desta quinta-feira (17), próximo à Praia de Camburi.

As vítimas foram socorridas pela ambulância do Samu, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Apesar do ocorrido, não houve interdições no trânsito.

> Casal de namorados está internado em estado grave uma semana após acidente

