Carro invade ponto após colisão com carreta e mata pedestre em Viana

Carreta bate em carro na BR 101, que invade ponto de ônibus e deixa uma pessoa morta Crédito: Ari Mello

Um acidente ocorrido às 13h57 desta terça-feira (12), envolvendo uma carreta e um veículo de passeio, acabou por atropelar dois pedestres que estavam em um ponto de ônibus, na altura do km 304,8, na BR 101, em Viana. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das duas pessoas atingidas morreu pouco tempo após a chegada da ambulância da Eco 101, concessionária responsável pela via, e a outra foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Lucas. Já o motorista do carro não teve ferimentos.

Ainda segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, foram encaminhados ao local da colisão ambulância, guincho e viatura de inspeção, bem como houve acionamento da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e IML.