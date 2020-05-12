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BR 101

Carro invade ponto após colisão com carreta e mata pedestre em Viana

De acordo com informações da PRF, duas pessoas foram atingidas pelos veículos na BR 101 e uma delas morreu; a outra foi atendida pelos Bombeiros e encaminhada para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:07

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:07

Carreta bate em carro na BR 101, que invade ponto de ônibus e deixa uma pessoa morta
Carreta bate em carro na BR 101, que invade ponto de ônibus e deixa uma pessoa morta Crédito: Ari Mello
Um acidente ocorrido às 13h57 desta terça-feira (12), envolvendo uma carreta e um veículo de passeio, acabou por atropelar dois pedestres que estavam em um ponto de ônibus, na altura do km 304,8, na BR 101, em Viana. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das duas pessoas atingidas morreu pouco tempo após a chegada da ambulância da Eco 101, concessionária responsável pela via, e a outra foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Lucas. Já o motorista do carro não teve ferimentos.
Ainda segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, foram encaminhados ao local da colisão ambulância, guincho e viatura de inspeção, bem como houve acionamento da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e IML.
De acordo com informações da PRF, o acidente envolveu uma carreta Mercedes Benz Axor 2544 e um Fiat Pálio Weekend, e ocorreu no sentido Vitória a Viana. O caminhão seguia na faixa da esquerda quando, ao mudar para a faixa da direita, colidiu contra o Fiat Palio Weekend que já transitava por essa faixa. Após o impacto, o Fiat Palio saiu à direita, vindo a colidir contra a estrutura do ponto de ônibus localizado à margem da rodovia, atropelando dois pedestres.

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