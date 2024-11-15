Acidente entre carreta, caminhão e moto deixa 3 feridos e trava BR 101

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e uma moto bloqueou o trânsito no km 70 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (15), feriado de Proclamação da República.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre os três veículos ocorreu por volta das 5h40. Duas pessoas que estavam em um dos caminhões ficaram presas às ferragens. Elas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para onde também foi levado o motociclista ferido. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Conforme apuração da TV Gazeta, até as 8h o trânsito seguia fluindo em sistema 'pare e siga' no trecho, causando grande retenção de veículos na rodovia.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que "para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e Samu. Três pessoas foram encaminhadas ao hospital. A ocorrência está em andamento. O trânsito no local flui em sistema pare e siga", comunicou, por nota.
O Corpo de Bombeiros Militar confirmou que foi acionado para ocorrência colisão com vítimas, na manhã desta sexta-feira (15), na BR 101, na altura do bairro Seac, em São Mateus." Uma guarnição foi encaminhada, atuou no desencarceramento de uma vítima e a deixou aos cuidados das equipes de socorro que estavam no local", informou a corporação.