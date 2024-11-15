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Km 70 em São Mateus

Acidente entre carreta, caminhão e moto deixa 3 feridos e trava BR 101

Colisão ocorreu por volta das 5h40 desta sexta-feira (15); ficaram feridos o motociclista e duas pessoas que estavam no caminhão, que ficaram presas às ferragens

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 08:54

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

15 nov 2024 às 08:54
Acidente
Equipes de resgate atuando no local do acidente, na BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e uma moto bloqueou o trânsito no km 70 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (15), feriado de Proclamação da República.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre os três veículos ocorreu por volta das 5h40. Duas pessoas que estavam em um dos caminhões ficaram presas às ferragens. Elas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para onde também foi levado o motociclista ferido. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Acidente entre dois caminhões e moto deixa três feridos na BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta
Conforme apuração da TV Gazeta, até as 8h o trânsito seguia fluindo em sistema 'pare e siga' no trecho, causando grande retenção de veículos na rodovia.
Acidente
Acidente interditou parcialmente a rodovia Crédito: Leitor | A Gazeta
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que "para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e Samu. Três pessoas foram encaminhadas ao hospital. A ocorrência está em andamento. O trânsito no local flui em sistema pare e siga", comunicou, por nota.
O Corpo de Bombeiros Militar confirmou que foi acionado para ocorrência colisão com vítimas, na manhã desta sexta-feira (15), na BR 101, na altura do bairro Seac, em São Mateus." Uma guarnição foi encaminhada, atuou no desencarceramento de uma vítima e a deixou aos cuidados das equipes de socorro que estavam no local", informou a corporação.
Acidente
Vítimas foram socorridas e levadas para hospital em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

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