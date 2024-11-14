A caçlada foi engolida pelo buraco que se abriu na calçada de uma rua no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo o supervisor de engenharia do Crea em Cachoeiro, engenheiro Gilson Tofano, não havia mais aterro para sustentar a cratera, que apresentava medidas aproximadas de 8 metros de comprimento por 2 metros de largura.

Após incidente, local foi isolado Crédito: Matheus Passos

“Primeiro que o duto de drenagem, antigo, não poderia jamais ser sob a calçada, mas sob a pista de rolamento. O que ocorreu foi que as raízes de uma árvore bem próxima ‘abraçou’ e deslocou as manilhas, que possuem um diâmetro de 60cm. Então, a água que vem correndo pelo duto, somada à captada da avenida por uma boca de lobo, dissolveu nesse trecho toda a terra que dava sustentação à calçada, carreando-a, na sequência, para o duto abaixo novamente”, explicou.

Para amenizar o problema e minimizar os danos, os profissionais do Crea recomendaram remover a árvore com a raiz, repor as manilhas, ajustar os desníveis para a correta acoplagem, refazer a "boca de lobo", compactar o terreno para garantir a sustentação da nova calçada e recompor o calçamento nos moldes anteriores.

Your browser does not support the audio element. Raízes provocaram cratera de 8m em calçada de Cachoeiro, diz Crea

"É preciso um projeto de macrodrenagem não só para a avenida em questão, mas para todo o bairro Gilberto Machado por ser uma área de morro e com ruas, todas, bastante declivosas. A drenagem não pode ficar sob as calçadas, mas sim sob a pista de rolamento" Gilson Tofano - Supervisor de engenharia do Crea-ES

O que diz a prefeitura

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou já possuir um projeto para a reconstrução da rede de drenagem da região, apresentado este ano em audiência pública na Câmara Municipal, para prevenir problemas futuros.

"Para viabilizar sua execução, foram captados recursos por meio de um financiamento junto a um banco internacional, cuja operação ainda depende da aprovação dos vereadores. Durante a audiência pública, o público presente expressou preocupação quanto ao risco de uma operação de crédito internacional para o financiamento dessa e de outras obras estruturantes. Diante disso, o projeto foi temporariamente suspenso, e a administração municipal segue em busca de alternativas viáveis para concretizar as melhorias necessárias", informou o governo de Cachoeiro.

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