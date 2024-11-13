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Cratera se abre em calçada na mesma avenida que "engoliu" médico em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro informou que o buraco foi causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto e não houve feridos

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:09

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

13 nov 2024 às 16:09
Fotos do local mostram que calçada cedeu
Fotos do local mostram que calçada cedeu Crédito: Leitor A Gazeta
Uma cratera se abriu em uma calçada da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (13). O incidente ocorreu na mesma avenida onde, em 1 de abril deste ano, um médico foi "engolido" por um buraco, em um caso de repercussão nacional.
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro informou que assim que tomou conhecimento do fato, “enviou prontamente uma equipe ao local para apurar as circunstâncias e identificar as causas do ocorrido”. O governo municipal detalhou que uma análise preliminar indica que a abertura da cratera foi provocada “pelo rompimento de uma tubulação de esgoto, o que comprometeu a sustentação da calçada”. De acordo com a prefeitura, “não houve registro de feridos”.
Após incidente, local foi isolado
Após incidente, local foi isolado em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos
A Prefeitura de Cachoeiro informou ainda "as equipes de manutenção já estão trabalhando no reparo do passeio público, para restabelecer a segurança e normalidade na área o mais breve possível", sem dar um prazo para a resolução do problema.  A Defesa Civil de Cachoeiro informou que esteve no local e que "não há riscos às demais estruturas do entorno". A administração disse que preza pela "segurança e o bem-estar da população" e que "seguirá acompanhando de perto o andamento dos reparos". 
Por fim, a prefeitura informou já possuir um projeto para a reconstrução da rede de drenagem naquela região, apresentado esse ano em audiência pública na Câmara Municipal, visando prevenir futuros problemas.
Cratera se abre em calçada na mesma avenida que "engoliu" médico em Cachoeiro
A presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea) informou que tomou conhecimento do incidente por meio da demanda da reportagem de A Gazeta e que o órgão não tinha conhecimento prévio do caso. Diante disso, o Crea realizará uma vistoria técnica e fiscal na manhã desta quinta-feira (14) para averiguar a situação e identificar possíveis causas e responsabilidades.
A BRK, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Cachoeiro, disse, por nota, que o desabamento do trecho da calçada "não está relacionado às tubulações de água e esgoto existentes no local". Segundo a empresa, "o desabamento da estrutura foi ocasionado por avarias na rede de drenagem pluvial (água de chuva), que já está em manutenção por parte da Prefeitura de Cachoeiro". 

Relembre o caso de abril 

Um médico foi 'engolido' por uma cratera e atingido por escombros após um buraco se abrir na calçada, causando o desabamento de um muro em Cachoeiro de Itapemirim na manhã  do dia 1º de abril deste ano, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Tudo foi registrado por uma câmera de monitoramento (assista abaixo).
Na época, a cratera que se abriu tinha cerca de dois metros de altura. O médico ortopedista foi socorrido por uma equipe de resgate e levado a um hospital que fica a poucos metros do local do acidente. A vítima foi identificada naquela ocasião como Eurípedes Fernandes de Melo.  

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