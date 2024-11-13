ES tem dois alertas de chuvas intensas para a véspera do feriado; veja locais

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet

Veja a lista abaixo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para 77 municípios do Espírito Santo, válidos entre às 10h desta quarta-feira (13) até as 10h da quinta-feira (14). Nas áreas onde o alerta é classificado com maior grau de severidade — alerta laranja — as chuvas podem atingir 100 mm/dia e ter ventos de até 100 km/h.

Os 14 municípios sob alerta de cor amarela, terceiro nível na escala de grau de severidade, classificada como "Perigo Potencial", devem ter chuvas entre 20 e 30 mm/h e até 50 mm/dia, além ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nessas áreas, o instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas.

Sob alerta de cor laranja, segundo nível na escala de grau de severidade, classificada como "Perigo", estão 73 municípios. Nessas áreas, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm/h e até 100 mm/dia, além ventos intensos de 60 a 100 km/h. Nesses locais, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ao todo, 14 cidades estão sob alerta amarelo, 73 sob alerta laranja e 10 municípios estão em ambas as listas.

Veja, abaixo, a lista dos municípios sob alerta amarelo.

Aracruz; Boa Esperança; Conceição da Barra; Ecoporanga; Jaguaré; Linhares; Montanha; Mucurici; Nova Venécia; Pedro Canário; Pinheiros; Ponto Belo; São Mateus; Sooretama.

Veja, abaixo, a lista dos municípios sob alerta laranja