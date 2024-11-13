Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

ES tem dois alertas de chuvas intensas para a véspera do feriado; veja locais

Alertas emitidos pelo Inmet são válidos até as 10h e, em algumas áreas, chuvas podem chegar aos 100mm por dia
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 nov 2024 às 11:57

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:57

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo
Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para 77 municípios do Espírito Santo, válidos entre às 10h desta quarta-feira (13) até as 10h da quinta-feira (14). Nas áreas onde o alerta é classificado com maior grau de severidade — alerta laranja — as chuvas podem atingir 100 mm/dia e ter ventos de até 100 km/h. Veja a lista abaixo. 
Os 14 municípios sob alerta de cor amarela, terceiro nível na escala de grau de severidade, classificada como "Perigo Potencial", devem ter chuvas entre 20 e 30 mm/h e até 50 mm/dia, além ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nessas áreas, o instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas.
Sob alerta de cor laranja, segundo nível na escala de grau de severidade, classificada como "Perigo", estão 73 municípios. Nessas áreas, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm/h e até 100 mm/dia, além ventos intensos de 60 a 100 km/h. Nesses locais, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Ao todo, 14 cidades estão sob alerta amarelo, 73 sob alerta laranja e 10 municípios estão em ambas as listas. 
Veja, abaixo, a lista dos municípios sob alerta amarelo.
  1. Aracruz; 
  2. Boa Esperança; 
  3. Conceição da Barra; 
  4. Ecoporanga; 
  5. Jaguaré; 
  6. Linhares; 
  7. Montanha; 
  8. Mucurici; 
  9. Nova Venécia; 
  10. Pedro Canário; 
  11. Pinheiros; 
  12. Ponto Belo; 
  13. São Mateus; 
  14. Sooretama.
Veja, abaixo, a lista dos municípios sob alerta laranja
  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alegre; 
  5. Alfredo Chaves; 
  6. Alto Rio Novo; 
  7. Anchieta; 
  8. Apiacá; 
  9. Aracruz; 
  10. Atílio Vivacqua; 
  11. Baixo Guandu; 
  12. Barra de São Francisco; 
  13. Boa Esperança; 
  14. Bom Jesus do Norte; 
  15. Brejetuba; 
  16. Cachoeiro de Itapemirim; 
  17. Cariacica; 
  18. Castelo; 
  19. Colatina; 
  20. Conceição do Castelo; 
  21. Divino de São Lourenço; 
  22. Domingos Martins; 
  23. Dores do Rio Preto; 
  24. Ecoporanga; 
  25. Fundão; 
  26. Governador Lindenberg; 
  27. Guaçuí; 
  28. Guarapari; 
  29. Ibatiba; 
  30. Ibiraçu; 
  31. Ibitirama; 
  32. Iconha; 
  33. Irupi; 
  34. Itaguaçu; 
  35. Itapemirim; 
  36. Itarana; 
  37. Iúna; 
  38. Jaguaré; 
  39. Jerônimo Monteiro; 
  40. João Neiva; 
  41. Laranja da Terra; 
  42. Linhares; 
  43. Mantenópolis; 
  44. Marataízes; 
  45. Marechal Floriano; 
  46. Marilândia; 
  47. Mimoso do Sul; 
  48. Muniz Freire; 
  49. Muqui; 
  50. Nova Venécia; 
  51. Pancas; 
  52. Pinheiros; 
  53. Piúma; 
  54. Ponto Belo; 
  55. Presidente Kennedy; 
  56. Rio Bananal; 
  57. Rio Novo do Sul; 
  58. Santa Leopoldina; 
  59. Santa Maria de Jetibá; 
  60. Santa Teresa; 
  61. São Domingos do Norte; 
  62. São Gabriel da Palha; 
  63. São José do Calçado; 
  64. São Mateus; 
  65. São Roque do Canaã; 
  66. Serra; 
  67. Sooretama; 
  68. Vargem Alta; 
  69. Viana; 
  70. Vila Pavão; 
  71. Vila Valério; 
  72. Vila Velha; 
  73. Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados