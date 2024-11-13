ES tem dois alertas de chuvas intensas para a véspera do feriado; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para 77 municípios do Espírito Santo, válidos entre às 10h desta quarta-feira (13) até as 10h da quinta-feira (14). Nas áreas onde o alerta é classificado com maior grau de severidade — alerta laranja — as chuvas podem atingir 100 mm/dia e ter ventos de até 100 km/h. Veja a lista abaixo.
Os 14 municípios sob alerta de cor amarela, terceiro nível na escala de grau de severidade, classificada como "Perigo Potencial", devem ter chuvas entre 20 e 30 mm/h e até 50 mm/dia, além ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nessas áreas, o instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas.
Sob alerta de cor laranja, segundo nível na escala de grau de severidade, classificada como "Perigo", estão 73 municípios. Nessas áreas, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm/h e até 100 mm/dia, além ventos intensos de 60 a 100 km/h. Nesses locais, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Ao todo, 14 cidades estão sob alerta amarelo, 73 sob alerta laranja e 10 municípios estão em ambas as listas.
Veja, abaixo, a lista dos municípios sob alerta amarelo.
- Aracruz;
- Boa Esperança;
- Conceição da Barra;
- Ecoporanga;
- Jaguaré;
- Linhares;
- Montanha;
- Mucurici;
- Nova Venécia;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Ponto Belo;
- São Mateus;
- Sooretama.
Veja, abaixo, a lista dos municípios sob alerta laranja
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Aracruz;
- Atílio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Boa Esperança;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jaguaré;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Pinheiros;
- Piúma;
- Ponto Belo;
- Presidente Kennedy;
- Rio Bananal;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Mateus;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Sooretama;
- Vargem Alta;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério;
- Vila Velha;
- Vitória.