Cratera bloqueia entrada e atendimentos são suspensos em clínica de Cachoeiro

A área onde a cratera se abriu foi isolada em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

Comunicado da Heci Diagnósticos Crédito: Redes sociais

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro informou que assim que tomou conhecimento do fato, “enviou prontamente uma equipe ao local para apurar as circunstâncias e identificar as causas do ocorrido”. O governo municipal detalhou que uma análise preliminar indica que a abertura da cratera foi provocada “pelo rompimento de uma tubulação de esgoto, o que comprometeu a sustentação da calçada”. De acordo com a prefeitura, “não houve registro de feridos”.

A calçada cedeu após em Cachoeiro e afetou atendimentos em uma clínica de diagnósticos Crédito: Leitor A Gazeta

A Prefeitura de Cachoeiro informou ainda "as equipes de manutenção já estão trabalhando no reparo do passeio público, para restabelecer a segurança e normalidade na área o mais breve possível", sem dar um prazo para a resolução do problema. A Defesa Civil de Cachoeiro informou que esteve no local e que "não há riscos às demais estruturas do entorno".

A administração disse que preza pela "segurança e o bem-estar da população" e que "seguirá acompanhando de perto o andamento dos reparos". Por fim, a prefeitura informou já possuir um projeto para a reconstrução da rede de drenagem naquela região, apresentado esse ano em audiência pública na Câmara Municipal, visando prevenir futuros problemas.

A presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea) informou que tomou conhecimento do incidente por meio da demanda da reportagem de A Gazeta e que o órgão não tinha conhecimento prévio do caso. Diante disso, o Crea realizará uma vistoria técnica e fiscal na manhã desta quinta-feira (14) para averiguar a situação e identificar possíveis causas e responsabilidades.