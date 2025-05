Acidente em Camburi deixa motociclista de app e passageira feridos

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou duas pessoas feridas na orla de Camburi, próximo ao quiosque K2, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (20). A reportagem apurou que o motociclista realiza viagens por aplicativo quando colidiu com o Renault Clio, que estava parado no semáforo. >