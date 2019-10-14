Norte

Acidente deixa um ferido na BR 101 em Ibiraçu

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), envolvendo um caminhão e dois carros

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 18:28 - Atualizado há 6 anos

Uma pessoa ficou ferida em um acidente que envolveu um caminhão e dois carros, na tarde desta segunda-feira (14), na BR 101 em Ibiraçu, Norte do Estado.

De acordo com a ECO 101, concessionária que administra a rodovia, equipes de ambulância foram ao local e removeram o ferido para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há interdições na pista, porém o trânsito segue lento, com grande fluxo de carros.

Acidente com três veículos deixa um ferido na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta