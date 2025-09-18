ES 164

Acidente deixa caminhão destruído e danifica carro no Sul do ES

Batida ocorreu na Serra de Soturno, entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta; motorista ficou preso às ferragens e fraturou uma perna

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:42

Um caminhão ficou destruído após um acidente com um carro na ES 164, na Serra de Soturno, entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (18). O trânsito segue em sistema de "pare e siga" para aguardar a retirada do veículo pela seguradora. Em seguida, uma equipe do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES) realizará a limpeza da via.

No local, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, apurou que diversos pedaços do caminhão e de pedras de granito ficaram espalhados pela via. A cabine do caminhão foi arrancada e acabou presa em uma árvore. Já o motor foi arremessado.

O passageiro do carro contou que o caminhão descia pela serra e o carro seguia no sentido contrário quando a batida aconteceu. A traseira do Ford Ka foi atingida, mas o motorista, um homem de 40 anos, e o passageiro, de 70 anos, não se feriram.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão estava em alta velocidade quando perdeu o controle, deixando marcas de frenagem na pista. É possível que uma falha mecânica tenha causado o acidente, o que ainda será apurado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e sofreu uma fratura na perna esquerda. Ele foi levado pelo Samu/192 para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a empresa responsável pelo veículo disse que o caminhão transportava um carregamento de granito dentro dos limites permitidos. A carga seria enviada de Vargem Alta para Rodeiro, em Minas Gerais.

