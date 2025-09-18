Home
Acidente deixa caminhão destruído e danifica carro no Sul do ES

Batida ocorreu na Serra de Soturno, entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta; motorista ficou preso às ferragens e fraturou uma perna

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:42

Acidente destruiu caminhão e danificou carro no Sul do ES
Acidente destruiu caminhão e danificou carro no Sul do ES Crédito: Matheus Passos

Um caminhão ficou destruído após um acidente com um carro na ES 164, na Serra de Soturno, entre Cachoeiro de Itapemirim Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (18). O trânsito segue em sistema de "pare e siga" para aguardar a retirada do veículo pela seguradora. Em seguida, uma equipe do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES) realizará a limpeza da via.

No local, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, apurou que diversos pedaços do caminhão e de pedras de granito ficaram espalhados pela via. A cabine do caminhão foi arrancada e acabou presa em uma árvore. Já o motor foi arremessado.

O passageiro do carro contou que o caminhão descia pela serra e o carro seguia no sentido contrário quando a batida aconteceu. A traseira do Ford Ka foi atingida, mas o motorista, um homem de 40 anos, e o passageiro, de 70 anos, não se feriram.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão estava em alta velocidade quando perdeu o controle, deixando marcas de frenagem na pista. É possível que uma falha mecânica tenha causado o acidente, o que ainda será apurado. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e sofreu uma fratura na perna esquerda. Ele foi levado pelo Samu/192 para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a empresa responsável pelo veículo disse que o caminhão transportava um carregamento de granito dentro dos limites permitidos. A carga seria enviada de Vargem Alta para Rodeiro, em Minas Gerais. 

Acidente destruiu caminhão e danificou carro no Sul do ES

