Voluntários de Cachoeiro arrecadam recursos para ajudar povo do Malawi

Desde 2014, o grupo leva roupas, ajuda a construir escolas, unidades de saúde e abrir poços de água para população de país pobre da África

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 23:18 - Atualizado há 6 anos

Projeto 'Por amor ao Malawi' arrecada doações para levar roupas, medicamentos, brinquedos e construir poços de água Crédito: Divulgação

Um grupo de voluntários, que faz parte de um projeto missionário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, viaja no próximo dia 16 de setembro para o Malawi, país da África marcado pelas fortes desigualdades sociais. Desde 2014, o grupo leva uniformes, ajuda a construir escolas, unidades de saúde e abrir poços de água. A intenção desta vez é ir além e também levar alegria as crianças.

Foi depois de ver um vídeo com uma criança do Malawi brincando com uma garrafa pet com cabelos humanos, falando que aquela era a boneca dela, que a animadora infantil Ariane de Oliveira sentiu a necessidade de fazer algo. Pensou e decidiu ajudar com o que ela sabe trabalhar: animação infantil.

Ariane viajará para a África com o marido. As passagens já foram compradas, com recursos próprios. Mas, a ideia é ir além. Através de uma campanha paralela ao projeto "Por Amor ao Malawi", que existe desde 2014, ela encampa na internet uma vakinha intitulada 'Turma da Tina Show por amor ao Malawi'.

"Meu foco é construir um poço, custa R$ 17 mil, levar 500 bonecas, bolas e instrumentos musicais, como pandeiros e violões. O que entrar na vakinha e doações de pessoas próximas, vou demonstrar e vou documentar para todos que ajudaram", disse Ariane. As doações por meio da vaquinha poderão ser feitas até o final deste mês no site www.vakinha.com.br e buscar por 'Turma da Tina Show por amor ao Malawi'.

MISSÃO

Criado pelo pastor Luiz Lima Júnior, da Igreja Missionária Cristã, o projeto "Por Amor ao Malawiu" existe desde 2014, depois que ele presenciou a triste realidade da população em uma viagem. No início, eles realizavam eventos no Espírito Santo e enviavam o dinheiro arrecadado para o Malawi. Depois, as viagens começaram e o projeto, que era missionário, foi além, passou a ser também social.

Projeto 'Por amor ao Malawi' arrecada doações para levar roupas, medicamentos, brinquedos e construir poços de água Crédito: Divulgação

O grupo ficará 15 dias na África. Bonecas e vestidos são produzidos para as meninas e bolas serão doadas aos meninos. 200 bonequinhas e vestidos já foram confeccionadas para as meninas.

“Esse projeto nasceu há muitos anos. Existem várias ações dentro do projeto. Conseguimos recursos com outras pessoas e igrejas e levamos recursos para fazer poços de água. Agora, vamos levar outro poço. Levamos sementes e ensinamos a comercializar o produto da terra, além de construção de escolas e pequenos hospitais, pois são muitas necessidades que o país tem", disse o pastor.

Projeto 'Por amor ao Malawi' arrecada doações para levar roupas, medicamentos, brinquedos e construir poços de água Crédito: Divulgação

A escolha pelo país africano foi por conta das características sociais. De acordo com a Organização das Nações Unidas (Onu), é um dos países mais pobres do mundo e sobrevive com ajuda externa.

DOAÇÕES

No dia 24 de agosto, será realizada uma feira missionária no Ginásio do Aeroporto, em Cachoeiro, e todo o dinheiro arrecadado será para o projeto. Já no dia 1º de setembro, Ariane e seus amigos farão um show "Turma da Tina", no Teatro Rubem Braga, também no município, onde toda a arrecadação com os ingressos será convertida para o projeto.

Para doações a Igreja Missionária Cristã

Caixa Econômica Federal

Agência 0592

Operação 003

Conta Corrente 6-4





