Voluntários constroem casa para pedreiro que morava debaixo de papelão

Projeto pede apoio para terminar a casa da família de Teodoro Borges. Desempregado e despejado da antiga casa, ele e cinco filhos foram morar em barraco improvisado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 19:45 - Atualizado há 6 anos

Aos poucos a casa do pedreiro Teodoro Borges ganha telhado e as lajotas dão formato às paredes. A construção da casa, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em que abriga ele, a esposa e cinco filhos, somente começou a ganhar forma com a ajuda de voluntários de um projeto social do município.

A situação hoje é bem diferente do que a voluntária do Projeto Semear Esperança Ana Delpupo encontrou há alguns meses. Eles moravam em uma casa improvisada com paredes de papelão e zinco.

“Encontramos uma casa cercada de papelão, sem porta, sem janela. Neste período, nós do projeto conversamos e decidimos que iríamos ajudar e tornar a casa deles em um lar para que tenham uma vida digna. As crianças merecem. Eles são muito trabalhadores”, contou Ana Delpupo.

Ao todo, 14 voluntários se uniram para tornar o projeto possível, com o apoio de doações. Eles recolhem e distribuem doações, visitam asilos e ajudam quem precisam. O serviço tem o apoio do próprio Teodoro, que é pedreiro.

A família veio de Minas Gerais há muitos anos em busca de emprego no Espírito Santo. Chegou a morar em várias cidades do Norte do Estado, sempre em busca trabalho. Em 2013, eles se mudaram para Cachoeiro. Teodoro Borges é pedreiro, mas ficou desempregado há mais de um ano e eles foram despejados da casa onde viviam.

O casal tem filhos de 13, 11, 7 e 3 anos, além da caçula que tem apenas 3 meses de vida. A mãe, Rosa Borges, se emociona apoio dos voluntários. “A gente precisava muito. Agora essa benção que Deus tem me dado, conseguindo até de remédios através desse maravilhoso projeto”, conta Rosa.

COMO AJUDAR

O Projeto Semear existe há sete anos. Ele surgiu quando Ana Delpupo era agente de saúde e visitava algumas famílias. Muitas não tinham nem o dinheiro para custear os remédios. Ela começou a pedir doações e incentivar mais pessoas a fazer o bem. O grupo já ajudou 250 famílias

Para a casa do Teodoro, o grupo ainda precisa de material para acabamento. Quem quiser colaborar pode fazer contato pelo telefone (28) 99941-0997.

