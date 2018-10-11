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Acidente

Volta de passeio com alunos da Apae termina em acidente em Guaçuí

Dois alunos morreram e outros dois ficaram gravemente feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 20:26

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 20:26

O acidente aconteceu em Guaçui nesta quinta-feira (11) Crédito: Janaina Sessam
Dois alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaçuí morreram em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (11). Outras nove pessoas ficaram feridas.
Funcionários e estudantes estavam em uma Kombi da associação, retornando de um passeio feito em comemoração ao Dia das Crianças. O veículo trafegava pela BR 482, já na chegada da cidade, quando rodou na pista e colidiu contra uma árvore, por volta das 15h45, próximo ao ponto conhecido como "balança".
Crédito: Beatriz Caliman
O presidente da Apae de Guaçuí, Marcos Jaghuar, disse que os estudantes estavam em uma confraternização do Dia das Crianças realizada a apenas dois quilômetros da sede de Guaçuí. No local, estavam 120 alunos. Uma parte retornou à cidade mais cedo, na Kombi. Os demais alunos e funcionários retornaram em um ônibus.
Segundo Jaghuar,um pneu da Kombi estourou enquanto trafegava pela BR 482. O motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou colidindo contra uma árvore. Morreram no acidente os alunos Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e uma passageira identificada apenas como Juliana. Os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta sexta-feira (12).
Todos os anos nós fazemos essa festa. Os alunos estavam em um sítio, participando de um churrasco. Estamos sem palavras com o que aconteceu. Passamos o dia brincando. Adão e Juliana eram muitos carinhosos
Presidente da Apae de Guaçuí
O motorista, segundo a Polícia Militar, passou por teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
DOIS ALUNOS GRAVEMENTE FERIDOS
Lavradora Eliane é tia dos alunos da Apae que estão em estado grave Crédito: Beatriz Caliman
No Pronto Atendimento da cidade, familiares e amigos estavam apreensivos por informações dos feridos. A lavradora Elaine Ferreira Oliveira conta que os dois sobrinhos, de 8 e 13 anos, foram transferidos para o Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os médicos disseram que a situação deles é grave. Bateram a cabeça. Estamos pedindo a Deus. Vai dar tudo certo. Ele está na frente
Os outros sete feridos foram encaminhados à Santa Casa de Guaçuí. O estado de saúde dos pacientes não foi informado pela unidade.
Crédito: Beatriz Caliman
LUTO NA CIDADE
A Prefeitura de Guaçuí decretou luto oficial de três dias e suspendeu os eventos que estavam programados para o Dia das Crianças, celebrado nesta sexta-feira (12), devido ao grave acidente envolvendo os alunos da Apae.
Segundo a prefeita da cidade, Vera Costa, equipes estão mobilizadas para atender as famílias das vítimas. Revelou ainda que outras prefeituras estão apoiando o município de Guaçuí. Veja nota:
"Devido ao grave acidente com um veículo da Apae de Guaçuí que provocou o falecimento de dois alunos da instituição e deixou outros gravemente feridos, os eventos que estavam programados pela Prefeitura Municipal para serem realizados pelo Dia das Crianças, nesta sexta-feira (12) e sábado (13), foram adiados para o próximo final de semana. Sendo assim, estão adiados o Passeio Ciclístico  marcado para as 8 horas da manhã desta sexta-feira, o II Festpipa Guaçuí, marcado para acontecer também nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, no Monumento ao Cristo Redentor, e o Torneio de Futebol Infantil que aconteceria no sábado, a partir das 8 horas da manhã".
GOVERNO EMITE NOTA DE PESAR
É com profundo pesar que o Governo do Estado do Espírito Santo recebe a notícia do falecimento dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaçuí, na Região do Caparaó, após um acidente de trânsito com o veículo que transportava funcionários e alunos. O Governo reconhece a excelência do trabalho realizado pela Apae, e manifesta seu pesar pelo ocorrido, na véspera do Dia das Crianças, se solidarizando com os funcionários e familiares da entidade.
O acidente aconteceu em Guaçuí nesta quinta-feira (11) Crédito: Internauta | Gazeta Online

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