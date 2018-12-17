Vídeo mostra momento em que árvore de Natal é derrubada em Afonso Cláudio

Árvore de Natal Crédito: Reprodução

(veja abaixo) mostra o momento que a árvore de natal, Um vídeo que circula nas redes sociaismostra o momento que a árvore de natal, localizada na praça central de Afonso Cláudio , na região Serrana, é destruída. Um jovem subiu na estrutura, que não suportou o peso do seu corpo e quebrou. O caso foi registrado na madrugada da última sexta-feira (14) e, no mesmo dia, a árvore foi reconstruída.

O jovem foi identificado e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A identidade dele não foi revelada. Mas ele se desculpou pelo que fez e, ao lado dos pais, consertou a árvore.

VEJA O VÍDEO:

RELEMBRE O CASO

A árvore de Natal da Praça Adherbal Galvão, no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana, foi destruída por um ato de vandalismo na madrugada da última sexta-feira (14). Testemunhas afirmam que um grupo de jovens, aparentemente alcoolizados, executaram a ação de vandalismo.

A árvore foi projetada pela artista plástica Fátima Petroleto. Ela disse que a reconstrução da árvore começa neste sábado (15). Fiquei muito chocada com este ato de vandalismo. A primeira sensação é de muita tristeza. Trabalhamos muito a noite inteira, debaixo de sol quente e vem uma pessoa e destrói. É doído. Agora vem o trabalho de reconstrução. Vamos começar a trabalhar amanhã (sábado), lamentou.