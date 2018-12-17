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Vandalismo

Vídeo mostra momento em que árvore de Natal é derrubada em Afonso Cláudio

Adolescente subiu na estrutura, que não suportou o peso do seu corpo

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 15:08
Árvore de Natal Crédito: Reprodução
Um vídeo que circula nas redes sociais (veja abaixo) mostra o momento que a árvore de natal, localizada na praça central de Afonso Cláudio, na região Serrana, é destruída. Um jovem subiu na estrutura, que não suportou o peso do seu corpo e quebrou. O caso foi registrado na madrugada da última sexta-feira (14) e, no mesmo dia, a árvore foi reconstruída.
O jovem foi identificado e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A identidade dele não foi revelada. Mas ele se desculpou pelo que fez e, ao lado dos pais, consertou a árvore.
VEJA O VÍDEO:
RELEMBRE O CASO
A árvore de Natal da Praça Adherbal Galvão, no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana, foi destruída por um ato de vandalismo na madrugada da última sexta-feira (14). Testemunhas afirmam que um grupo de jovens, aparentemente alcoolizados, executaram a ação de vandalismo.
A árvore foi projetada pela artista plástica Fátima Petroleto. Ela disse que a reconstrução da árvore começa neste sábado (15). Fiquei muito chocada com este ato de vandalismo. A primeira sensação é de muita tristeza. Trabalhamos muito a noite inteira, debaixo de sol quente e vem uma pessoa e destrói. É doído. Agora vem o trabalho de reconstrução. Vamos começar a trabalhar amanhã (sábado), lamentou.
Fátima ainda disse que as luzes da árvore foram colocadas por voluntários há aproximadamente duas semanas.

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