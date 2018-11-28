Vídeo mostra exato momento de assassinato de empresário no ES

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o empresário Gilcélio José dos Reis é morto com 13 tiros, dentro da própria empresa na manhã desta terça-feira (27) no interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no pátio do material de construção da vítima, por volta das 8 horas, na rua principal do distrito de Fazenda Guandu. Populares acionaram os militares logo após escutarem os tiros, mas a vítima morreu no local.
Antes do crime, a Gilcélio atendia um cliente e um pedreiro no pátio da empresa, e mostrava as peças de madeira. Nas imagens é possível ver que o portão da área estava aberto e dois homens em uma moto pararam em frente ao estabelecimento. Um deles, vestindo uma jaqueta preta, entra no pátio e dispara apenas contra a vítima. Três dos disparos atingiram a cabeça do empresário. As imagens já foram encaminhadas à delegacia.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
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