Vídeo mostra bênção a animais em catedral de Cachoeiro de Itapemirim

Durante o ato de fé, foi feita uma oração dedicada aos animais. Dom Dario lembrou do cuidado que as pessoas devem ter com os animais, porém, ressaltou que os irmãos necessitados não podem ser esquecidos.

Ao cuidar dos animais nós temos por obrigação ter um carinho muito grande, mas também não podemos esquecer dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Todos são criaturas de Deus. E todos merecem nosso carinho, nosso amor e nossa ternura, disse o Bispo diocesano.