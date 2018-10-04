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Benção

Vídeo mostra bênção a animais em catedral de Cachoeiro de Itapemirim

Ação acontece em comemoração ao Dia de São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos animais e da natureza pela Igreja Católica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 19:35

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 19:35

Benção aos animais em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução
A Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, recebeu na manhã desta quinta-feira (04) os animais e os donos para a benção do Bispo Diocesano Dom Dario Campos. Há alguns anos, o ato acontece em comemoração ao Dia de São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos animais e da natureza pela Igreja Católica.
Durante o ato de fé, foi feita uma oração dedicada aos animais. Dom Dario lembrou do cuidado que as pessoas devem ter com os animais, porém, ressaltou que os irmãos necessitados não podem ser esquecidos.
Ao cuidar dos animais nós temos por obrigação ter um carinho muito grande, mas também não podemos esquecer dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Todos são criaturas de Deus. E todos merecem nosso carinho, nosso amor e nossa ternura, disse o Bispo diocesano.
São Francisco de Assis nasceu na Itália no ano de 1182 e faleceu no dia 3 de outubro de 1226. Porém, foi sepultado no dia seguinte, no quem é comemorado a sua festa litúrgica. A data também é lembrada pelo "Dia Mundial dos Animais".
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