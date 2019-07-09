Home
>
Região Sul
>
Vídeo: frio congela nascente e trilhas no Pico da Bandeira

Vídeo: frio congela nascente e trilhas no Pico da Bandeira

Desde o início da semana, o guia turístico Ivan Souza, se depara com o gelo formado nas nascentes e nas trilhas até o pico

Gazeta Online

Publicado em 9 de julho de 2019 às 18:29

 - Atualizado há 6 anos

Que as temperaturas baixaram, todos já sentiram, mas frio mesmo está fazendo no Pico da Bandeira, que fica no município de Dores do Rio Preto, Região do Caparaó. Desde o início da semana, o guia de turismo Ivan Souza, se depara com o gelo formado nas nascentes das trilhas até o pico.

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

A água que escorria entre as pedras na subida para pico congelou. “O inverno começou mas ainda não tínhamos visto gelo, o que é comum aqui no inverno. Na segunda-feira (8) as nascentes ainda estavam congeladas às 14h”, contou.

> Por que está tão frio no Espírito Santo?

O guia contou que o gelo não atrapalha as subidas, mas orienta cuidado maior nesta época. “Esse gelo não atrapalha as subidas. O turista precisa ter mais cuidado na subida”, conta Ivan de Souza, que sobre em média três vezes na semana ao pico no inverno.

O pico da bandeira é o terceiro ponto mais alto do país, com 2.892 metros de altitude. Ainda segundo o guia, esta madrugada foi a mais fria do ano no Parque Nacional do Caparaó.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Caparaó espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais