Vídeo de maus-tratos contra gato vira caso de polícia no interior do ES

Publicado em 18 de julho de 2019 às 22:01
- Atualizado há 6 anos
Dois moradores de Conceição do Castelo foram intimados a prestar depoimento na tarde desta quinta-feira (19) por maus-tratos a um gato. A intimação se deu por conta de um vídeo que mostra um dos homens mergulhando o animal violentamente, diversas vezes, em uma água fria, dentro de um tanque — enquanto o outro filma e ri da situação. O agressor chega a arremessar o animal no chão. Assista ao vídeo abaixo:
Antes do vídeo, eles afirmam que a temperatura no local estava baixa, em 5ºC. Após o ato, os dois homens dão gargalhas da reação do animal. Indignados, moradores denunciaram o caso à Polícia Civil. Nas ruas da cidade, o assunto ganhou repercussão.
“Uma covardia. Alguns se expressaram nas redes sociais dele, muito outros moradores estão falando do caso nas ruas, criticando a atitude. Conheço ele. É morador do Centro”, revela um morador que prefere não se identificar.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o