Caminhoneiro de Piúma

Vídeo de chuva após oração de motorista com caminhão em chamas viraliza

O caminhoneiro Luciano Dalmásio estava no Maranhão, quando ocorreu o acidente. Ele mora em Piúma, Litoral Sul do ES, e fala sobre o poder da fé

Publicado em 22 de julho de 2019 às 17:34 - Atualizado há 6 anos

Milagre. Essa foi a palavra que o caminhoneiro Luciano Dalmásio usou para definir o que ele viveu no Maranhão, na última quarta-feira (17), quando o caminhão que dirigia começou a pegar fogo e, após uma oração, veio a chuva para apagar as chamas. Tudo foi registrado em vídeo e as imagens viralizaram nas redes sociais.

O caminhoneiro, de 45 anos, é capixaba e morador de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele estava em viagem para descarregar pneus no estado maranhense. Quando passava entre os municípios de Caxias e Codó, percebeu que estava subindo uma fumaça da parte de baixo do motor do caminhão. “Na hora eu parei e pulei. depois voltei apenas pra pegar minha carteira e celular. Não deu tempo de pegar mais nada", lembra.

Luciano contou que na hora só pensou em começar a orar para que uma chuva viesse e apagasse o fogo.

Eu acredito em um Deus vivo que olha por nós. Na hora eu só pensei em colocar a minha fé em ação e pedi por chuva •

Para a surpresa de muitos que estavam com ele no local, a chuva chegou logo após a oração. “A temperatura estava marcando 40 ºC e muita gente ficou comovido porque disseram que lá fazia tempo que não chovia. Foi Deus”, avalia Luciano.

O caminhoneiro recebeu a ajuda dos moradores da região e agora já retornou para Piúma e agradeceu o apoio das pessoas que o procuraram para ajudar. “O caminhão é do ano de 2010, revisado e tem seguro, que vai cobrir as despesas. O proprietário é de Alfredo Chaves e o caminhão já está sendo levado pra lá", relatou.

Luciano, que é caminhoneiro há 20 anos, conta que nestes anos já sofreu um acidente e foi assaltado durante o trabalho. Mas o que ficará marcado para ele é a experiência da chuva após oração.

