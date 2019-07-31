Vídeo: carro cai de ponte após rodar na pista no Sul do ES

Publicado em 31 de julho de 2019 às 19:10
Um motorista perdeu o controle da direção do carro e acabou caindo dentro de um córrego na tarde desta quarta-feira (31). A cena chamou a atenção de quem passava pela ponte de Barro Alegre, entre os municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte, região Sul do Espírito Santo. Por sorte, os dois ocupantes do veículo não se feriram.
O acidente aconteceu na ES 297 por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, o motorista teria rodado na pista antes de cair no post.
Um guincho foi acionado para a retirada do veículo.
